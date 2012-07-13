Трем голодающим в больницах не поставили даже капельниц

Три участника акции голодовки в защиту украинского языка возле Украинского дома в Киеве, к которым вызвали врачей «скорой помощи», в данное время находятся дома, поскольку их отказались госпитализировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом одна из участниц голодовки Оля Довганюк сообщила на пресс-конференции, которая состоялась на лестнице Украинского дома. “Состояние здоровья тех трех людей сейчас уже улучшился. На данный момент они находятся дома под наблюдением своих родителей и близких людей”, - отметила она. При этом О.Довганюк сказала: “В больницах не очень рады принимать участников акции протеста, которые попадают со «скорой помощи», - отказывают в госпитализации, отказываются ставить капельницы, поэтому наши участники вынуждены выходить из голодовки дома”. Другая участница акции заявила, что они голодают бессрочно. По ее словам “вчера трех госпитализировали, а состояние некоторых других также сомнительный, но все мы голодаем до последнего”. Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что привело к волне протестов по всей Украине. Принятый закон, который вступит в силу в случае подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, по меньшей мере 10% жителей которых разговаривают на этом языке. В тот же день возле Украинского дома была объявлена бессрочная голодовка против языкового закона. Участники акции в защиту украинского языка заявили, что будут оставаться там до отмены принятого парламентом языкового закона. В настоящее время акцию возле Украинского дома продолжают 9 активистов.