В психбольнице избивают пациентов

8 сентября медицинская сестра Святошинского психоневрологического интерната для женщин Инна Булах избила пациентку Пахомову.

Об этом сообщили в пресс-службе правозащитника Эдуарда Багирова.

Вследствие полученных побоев Пахомова была доставлена бригадой скорой помощи в Институт нейрохирургии, где ей зашили рваную рану на голове.

По распоряжению директора интерната Тинок Е.О., Пахомова была помещена в изолятор интерната под строгим запретом допуска к Пахомовой каких-либо лиц. Работникам интерната директор приказала говорить родственникам Пахомовой, что указанная рана – следствие драки подопечных интерната.

9 января 2007 года в этом же интернате младшей медицинской сестрой Старожук была избита подопечная гр. Лимперт Л.Л. После избиения Лимперт чувствовала себя плохо и 19 августа 2007 года умерла. По факту смерти Лимперт органами прокуратуры и милиции проводились расследования. Факты нанесения легких телесных повреждений нашли свое подтверждение, но уголовное дело возбуждено не было, в связи с отсутствием заявления потерпевшей.

Как известно, в соответствии с нормами действующего законодательства, лица, страдающие психическими расстройствами и ограничены судом в дееспособности, не могут обращаться в органы милиции и прокуратуры, а в их интересах могут обращаться лишь опекуны указанных лиц, а также медработники лечебного учреждения.

Правозащитник Эдуард Багиров считает, что беспредел со стороны медперсонала Святошинского психоневрологического интерната в отношении больных является последствием халатности главного врача интерната и отсутствия контроля со стороны Управления здравоохранения г.Киева.

Киевский портал