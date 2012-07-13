Погода в Украине на выходные

Завтра, 14 июля, в Украине сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в западных областях, в Крыму и Приазовье и в большинстве северных областей днем местами ожидаются кратковременные дожди.

Ветер на Левобережье северо-западный, на остальной территории - юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей 20-23°; днем 25-30°, в южной части и в Приазовье местами 31-34°, в Карпатах и в горах Крыма 18-23°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 13-18°, днем 25-30°; в Киеве ночью 14-16°, днем 27-29°.

Сегодня, 13 июля, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре в районе Киева - 25°.