Польские врачи объявили голодовку

В Польше голодают десятки врачей, а через три дня несколько тысяч из них покинут рабочие места.

Министр здравоохранения Польши Збигнев Релига обратился к врачам с просьбой не оставлять рабочие места 1 октября – в этот день с работы в польских больницах увольняются около 3 тысяч врачей.

«Врач не может работать столько часов, сколько работаем мы, если хочет как следует лечить людей. А мы вынуждены, чтобы заработать. Пусть платят достойную зарплату», - сказал доктор Ян Врубель из больницы в городе Радом, где врачи в четверг объявили голодовку протеста.

К голодовке присоединились также врачи из психиатрической клиники в Варшаве и больницы в городке Коньски. По словам голодающих, дирекции больниц говорят, что их могут призвать в армию и, как находящихся в запасе военных врачей, послать в те же больницы. Министерство обороны опровергает эти заявления, а пациенты больниц опасаются того, что их некому будет лечить.

«Я очень боюсь, мне только что вырезали злокачественную опухоль и впереди реабилитация. Молодые еще могут поехать в другой город, а нам – старикам - конец», - сказала пациентка радомской городской больницы.

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