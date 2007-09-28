192 сенсора определяют место и размер опухоли

Новый прибор ”Шуе тач” может выявить проблемы молочной железы у 15-летних девушек. Онкологи этот аппарат называют ”Палец”. Он безопасный. Не облучает организм, как при маммографии. Врачи говорят, что можно проверять молочную железу хоть ежемесячно.

”Палец” разработали американские ученые два года назад. Устройство похоже на ноутбук. Снизу прикреплена железная панель. При помощи проволоки подсоединяется небольшой аппарат, похожий на брусок, с датчиками, которые сканируют грудь.

"На головке расположено 192 сенсора, — рассказывает врач-онколог Александр Семенчук. — Часть определяет место новообразования, остальное — размеры опухоли".

Прибор выявляет 5-миллиметровое новообразование, поэтому идеально подходит для ранней диагностики. На экране врач видит размер, форму опухоли и может определить ее плотность.

"Еще одно преимущество — компактность. С ним удобно выехать на профосмотр, например, на большое предприятие, — объясняет Семенчук. — Чтобы его настроить, достаточно включить в розетку. В наборе с прибором есть мини-принтер, на котором распечатывают снимок".

На ” Шуе тач” медики советуют делать первое обследование. Если он покажет уплотнение, то будут направлять на маммографию или ультрасонографию. Там определят, злокачественная ли опухоль.

Ежегодно раком молочной железы заболевает 16 тыс. украинок. Это самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин после 50 лет.

"Ныне почти в каждой области есть маммограф, — говорит Игорь Пономарев, врач отделения биотехнических проблем диагностики Института проблем криобиологии и криомедицины АМНУ. — Проблема в том, что женщины не приходят на осмотры и болезнь прогрессирует".

Пройти диагностику на ”Шуе тач” можно с октября этого года. Один будет стоять в столичной больнице, другой в Борисполе, в поликлинике ”Макс-Велл”. Пенсионеров и инвалидов будут принимать бесплатно. Для других такая диагностика будет стоить 20 грн.

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