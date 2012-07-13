В Украине обесточены более 40 населенных пунктов
09:40, 13 июля 2012Страна
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В результате непогоды
В Украине в ночь на 13 июля из-за неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточен 41 населен пункт в трех областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
В частности, без электроснабжения остались 30 н.п. в Одесской области, 8 – в Киевской и 3 – в Черкасской.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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