В Украине обесточены более 40 населенных пунктов

В Украине в ночь на 13 июля из-за неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточен 41 населен пункт в трех областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В частности, без электроснабжения остались 30 н.п. в Одесской области, 8 – в Киевской и 3 – в Черкасской.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.