Частые простуды тренируют иммунитет?

13:43, 28 сентября 2007
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Контакты с вирусами стимулируют развитие иммунной системы

По мнению американских врачей-педиатров и ученых Орегонского университета, частые контакты с вирусами и бактериями во время простуды стимулируют правильное развитие иммунной системы.

Поэтому у детей, не посещающих дошкольные учреждения и лишенных такой стимуляции, может сформироваться неадекватная реакция на встречу с инфекцией. Эти малыши чаще страдают аллергическими заболеваниями. Аллергенами для них являются продукты жизнедеятельности микробов.

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