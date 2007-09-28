Частые простуды тренируют иммунитет?
13:43, 28 сентября 2007Страна
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Контакты с вирусами стимулируют развитие иммунной системы
По мнению американских врачей-педиатров и ученых Орегонского университета, частые контакты с вирусами и бактериями во время простуды стимулируют правильное развитие иммунной системы.
Поэтому у детей, не посещающих дошкольные учреждения и лишенных такой стимуляции, может сформироваться неадекватная реакция на встречу с инфекцией. Эти малыши чаще страдают аллергическими заболеваниями. Аллергенами для них являются продукты жизнедеятельности микробов.
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