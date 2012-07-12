"Скорая" забрала девушку, голодавшую возле Украинского дома

«Скорая помощь» госпитализировала девушку, принимавшую участие в акции голодовки в защиту украинского языка, проходившую возле Украинского дома в Киеве.

Как сообщила корреспонденту УНИАН другая участница голодовки, которая продолжает оставаться на лестнице Украинского дома: «Девушке несколько последних дней было плохо, а сегодня она потеряла сознание и по рекомендации врачей ее отвезли в больницу».

По ее словам, госпитализированная является одним из инициаторов голодовки и вместе с другими голодала на протяжении шести дней.

На данный момент возле Украинского дома голодают 10 человек.