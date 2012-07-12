Киевсовет разрешил ликвидацию детдома «Ясный»

Депутаты Киевсовета согласовали ликвидацию детского дома «Ясный», находящегося по адресу: ул. Саратовская, 20.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 90 из 112 зарегистрированных в зале депутатов.

Депутаты также образовали ликвидационную комиссию при участии депутатов горсовета и утвердили ее состав.

Детдом «Ясный» ликвидируют для создания на базе его помещений государственной детской инженерной академии. Решение принято в связи с необходимостью выполнения указа Президента Украины от 31 августа 2010 года «Об образовании государственной детской инженерной академии».

Воспитанники детдома «Ясный», которых, по данным Киевсовета, трое, будут учиться в указанной госакадемии, которая не нарушает требований распоряжения Президента.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2011 года депутаты Киевсовета передали из коммунальной собственности в государственную, в сферу управления Минобразования помещения детского дома «Ясный».