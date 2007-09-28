Ученые сделали сенсационное открытие: голодание продлевает жизнь. Исследователям удалось открыть у млекопитающих два гена, отвечающих за продолжительность жизни клеток. Над этим работали американские ученые из медицинской школы Гарварда, медицинского колледжа университета Корнелла и национального института здравоохранения США.

Уже давно было известно, что процесс голодания может продлить жизнь грызунов в два раза. А недавно было установлено, что у червей-нематод также есть ген продления жизни. Этот вопрос так заинтересовал ученых, что они решили лучше изучить человеческий организм и все-таки найти рецепт от старости.

В ходе эксперимента исследователи установили, что клетка, подвергаясь различным стрессам, связанным с голоданием в том числе, функционирует несколько иначе. Оказывается, если человек придерживается диеты или ограничивает количество калорий, то гены группы Sirtuin начинают оптимизировать процессы организма на выживание, а это в свою очередь препятствует процессам старения.

Так, один из генов против старости SIRT1 был полностью изучен профессионалами в сфере медицины. Год назад Дэвид Синклер смог доказать, что этот ген влияет на длительность жизни. Это происходит благодаря стимуляции его ресвератролом – это молекула, которая содержится в красном вине.

Во время последнего исследования доктор Дэвид Синклер и его коллеги Энтони Сов и Рафаэль де Кабо смогли выяснить, что есть еще два гена SIRT3 и SIRT4, которые определяют продолжительность жизни клеток.

Так, от функционирования SIRT3 и SIRT4 может зависеть, как долго проживут митохондрии – составные клетки, которые отвечают за долголетие и здоровье.

Ученые смогли также объяснить механизм работы этих генов. Клетка, испытывающая стресс во время негативного влияния внешних факторов, активизируется ген NAMPT. Он через цепочку веществ, которые синтезируются, активизирует вследствие этого гены, что в конечном итоге, повышает активность SIRT3 и SIRT4. Эти гены в свою очередь влияют на работу клетки таким образом, что она начинает интенсивно вырабатывать ферменты, которые увеличивают мощность митохондрий. Таким образом, энергия, которую вырабатывает клетка, увеличивается, а процесс ее старения становится замедленным.

В будущем, на основе данных открытий, ученые планируют создать лекарство, которое поможет избежать преждевременного старения. Такой препарат в свою очередь сможет помочь в борьбе с такими заболеваниями как рак и сахарный диабет.

Однако не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Ахиллесовой пятой ученых является то, что клетки, которые изучались, голодали всего в течение двух дней. Сейчас исследователи хотят получить результаты после более продолжительных сроков диеты клеток.

utro.ua