На Волыни и Черкасчине обесточены 22 населенных пункта
10:18, 12 июля 2012Страна
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В результате непогоды
В ночь с 11 на 12 июля из-за неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 22 населенных пункты в двух областях Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Волынской без электроснабжения остались 18 н.п., в Черкасской – 4.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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