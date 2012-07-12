На Волыни и Черкасчине обесточены 22 населенных пункта

В ночь с 11 на 12 июля из-за неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 22 населенных пункты в двух областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Волынской без электроснабжения остались 18 н.п., в Черкасской – 4.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.