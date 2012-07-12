Футболисты Франции передали Украине 28 больничных кроватей

Национальная сборная Франции по футболу передала украинскому Красному Кресту 28 кроватей для больных СПИДом.

Как передает корреспондент УНИАН, эти кровати были приобретены французской сборной для своих футболистов на время пребывания в Украине в период Евро-2012.

После окончания чемпионата сборная Франции приняла решение подарить эти кровати семьям, которые нуждаются в помощи в рамках проекта «Снижение риска и борьба с ВИЧ/СПИДом», который организован в Украине французским и украинским Красным Крестом.

Директор национальной сборной Франции Марино Фачиоли сегодня отметил, что передача этих кроватей - это благодарность французской сборной за теплый прием, который они почувствовали от организаторов Евро-2012 и украинцев.

В свою очередь генеральный секретарь Красного Креста в Украине Алла Хабарова сообщила во время встречи с представителями французской сборной, что эти кровати останутся в Донецкой области, где и играла французская сборная во время Евро-2012.

В частности, она сообщила, что кровати будут переданы в семьи, где есть ВИЧ-инфицированные или больные СПИДом, а также в многодетные, малообеспеченные семьи.

А.Хабарова отметила, что очень важно для украинского Красного Креста, что эти кровати останутся на востоке Украины, поскольку этот регион меньше обеспечен гуманитарной помощью, чем западные, поскольку они находятся ближе к украинской границе.