Врачи: Бросить курить - это достойный поступок
11:43, 28 сентября 2007Страна
2
Придется пережить табачный синдром
Однако курильщикам со стажем избавиться от вредной привычки будет нелегко, говорят медики. Им придется пережить табачный синдром.
В основном у тех, кто бросает курить, наблюдается обострение хронического бронхита, раздражительность и головокружение. Однако такие симптомы непродолжительны. И благодаря волевым усилиям, успокоительным средствам их можно преодолеть за несколько недель.
Начинать бросать курить лучше в выходные или во время отпуска, советуют медики. Сигареты повышают давление - именно поэтому курение такое вредное для гипертоников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter