Врачи: Бросить курить - это достойный поступок

Однако курильщикам со стажем избавиться от вредной привычки будет нелегко, говорят медики. Им придется пережить табачный синдром.

В основном у тех, кто бросает курить, наблюдается обострение хронического бронхита, раздражительность и головокружение. Однако такие симптомы непродолжительны. И благодаря волевым усилиям, успокоительным средствам их можно преодолеть за несколько недель.

Начинать бросать курить лучше в выходные или во время отпуска, советуют медики. Сигареты повышают давление - именно поэтому курение такое вредное для гипертоников.

ICTV