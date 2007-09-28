Пятеро детей наелись грибов на прогулке в детском саду

В Запорожье 5 детей попали в больницу, наевшись грибов на прогулке в детском саду.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, "27 сентября в 16-00 в 5-ю городскую детскую больницу из детсада 286 были госпитализированы пятеро детей возрастом от 4 до 5 лет, с подозрением на отравление дикорастущими грибами, которых дети наелись во время прогулки на территории детсада".

По данным МЧС, состояние здоровья всех госпитализированных, квалифицируется медиками, как "удовлетворительное", однако дети продолжают содержаться в стационаре.

Специалистами СЭС проводится анализ проб, взятых с грибов с целью определения степени их токсичности и опасности для жизни и здоровья людей.