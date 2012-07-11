В Украине нет лекарств для онкобольных детей

Представители общественных организаций и волонтеры, которые занимаются тяжелобольными детьми, заявляют о критической ситуации с поставками лекарств по государственной программе «Детская онкология и онкогематология».

Об этом говорится в открытом письме организаций на имя Президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Украины Николая Азарова и министра здравоохранения Раисы Богатырёвой, текст которого передан УНИАН.

Авторы письма обращают внимание руководства страны, что из перечня медпрепаратов, которые закупает Минздрав, в областях сейчас отсутствуют 90-95% лекарств, а в Центре детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдета» – 80%. Подавляющего большинства критически необходимых препаратов не осталось вообще, что делает невозможным лечение сотен маленьких пациентов по всей Украине.

Описывая существующую проблему, авторы письма констатируют, что в лечении онкобольных детей используются более 150 наименований медпрепаратов. Минздрав по госпрограмме обязался закупить 42 наименования лекарств, но самых дорогих. Остальные лекарства должны покупаться за средства местных бюджетов. Несмотря на то, что большинство тендеров по программе «Детская онкология и онкогематология» Минздрав провел 16-17 мая 2012 года, сейчас в больницы только начинаются поставки, и это поставки лишь трех медпрепаратов. В то же время ряд самых дорогих и крайне важных лекарств (в т.ч. тех, без которых невозможно придерживаться протоколов курсов химиотерапии и трансплантации костного мозга) по обнародованным графикам поставок Минздрава областные детские онкологические отделения и «Охматдет» получат до 15 декабря.

В письме подчеркивается, что онкологические болезни, особенно у детей, сегодня успешно лечатся, однако график лечения критически важен для достижения ремиссий. В случае отсутствия лекарств этот график невозможно соблюсти, а следовательно, жизнь детей находится под серьезной угрозой.

По данным общественных и волонтерских организаций-подписантов письма, сейчас в детских больницах критически нехватает таких лекарств как: экворал, таргоцид, гливек, кансидаз, коломицин, темодал, атгам, карбоплатин, флудабин, вифенд и т.д.

Также общественные организации подчеркивают, что до сих пор еще не прошли тендеры на закупку тимоглабулина и аспарагиназы, антикоагулянта и многих изделий медицинского назначения, в частности, сетов и фильтров для переливания плазмы, тромбоконцентрата и т.п.

“Настаиваем на срочном ускорении поставок важнейших медпрепаратов для лечения онкобольных детей. Просим информировать общественность о решении указынных проблем”, - отмечают авторы письма.

Письмо, в частности, подписали председатель Опекунского совета Центра ДО и ТКМ Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Оксана Корчинская, директор международного благотворительного фонда «Дар надежды» Евгений Рыбаков, координатор волонтеров по помощи онкобольным детям Луцка Валерия Лесюк, учредитель фонда помощи онкобольным детям "Краб" Лариса Лавренюк, волонтеры Открытой украинской ассоциации помощи онкобольным детям "Жить завтра" Евгений Герасим, киевской волонтерской группы "Мы рядом", координатор общественной кампании «Наши дети» Анна Гопко, председатель правления центра гражданских свобод Александра Матвийчук, активистка Cамоуправленческой Альтернативной Сети (САМ) Оксана Романюк, председатель совещательного совета сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине (ЮКАБ) Дмитрий Шерембей, Оксана Левкова из движения «Не будь равнодушным», а также еще около 50 участников и волонтеров общественных организаций.

