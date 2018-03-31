Как узнать, употребляет ли ваш ребенок наркотики

Как свидетельствуют результаты исследования «Европейский опрос ученической молодежи относительно употребления алкоголя и наркотиков» (ESPAD), 25% украинской молодежи употребляли наркотики.

В ходе исследования на протяжении 1995-2011 гг. в 36 странах Европы, в частности и в Украине, опрашивали ученическую молодежь относительно табакокурения, употребление алкоголя и наркотиков.

Результаты исследования презентовали в Киеве представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Эти результаты свидетельствуют, что количество молодых людей в возрасте 15-17 лет, которые употребляли алкогольные напитки хотя бы раз на протяжении жизни, достигает 87%, а первая попытка употребления любых алкогольных напитков происходит в возрасте 13 лет или раньше.

Наиболее употребляемыми наркотиками остаются марихуана или гашиш - 12% ученической молодежи употребляли марихуану хотя бы один раз. 3% опрошенных употребляли экстази и имели опыт употребления «курительных» смесей. Первая попытка употребления марихуаны или гашиша состоялась для 2% в 13 лет или раньше, а для 5% - до 15 лет.

Важно, что 11% подростков считают, что можно легко достать марихуану или гашиш (среди ребят – 15%, среди девушек – 8%). 16% среди ребят и 12% среди девушек сообщили о том, что 1-2 раза имели возможность попробовать марихуану или гашиш, но не воспользовались этим (в 2007 г. такие были 34% среди ребят и 23% среди девушек).

Исследование выявило, что основными местами, где можно приобрести марихуану и гашиш, являются дискотеки и бары, на втором месте – «точки» на улице или в парках, на третьем месте – дома у торговцев наркотиками, на четвертом – заказать через Интернет, на пятом – учебное заведение.

Результаты свидетельствуют, что уровень распространения употребления марихуаны или гашиша среди ученической молодежи в возрастем 15-16 лет, после периода увеличения с 1995 г. по 2003 г. изменил свое направление на снижение, которое было зафиксировано в 2007 г. и закреплено по данным 2011 г. Если в 2003 году 29% ребят и 12% девушек сообщили об употреблении любого наркотика на протяжении жизни, то в 2011 г. это количество уменьшилось, соответственно, до 18% и 8%.

Чаще попадают в опасную зависимость 15-16-летние подростки. Причины - стремление быть "как все" в компании; желание испытать сильные незнакомые ощущения; скука, любопытство.

Продавцы наркотиков первые порции обычно дают бесплатно - пока не сформируется зависимость. А уже потом на приобретение психотропных препаратов нужны деньги - наркоманы совершают преступления, сами становятся распространителями наркотических средств. Даже первые пробные дозы быстро подчиняют волю человека - вызывают желание вновь и вновь "поймать кайф". Сначала формируется психическая зависимость от наркотика, а когда присоединяется еще и физическая (ломка), человек вынужден принимать наркотик ежедневно (иногда - неоднократно).

Медики утверждают, что если вовремя начать лечить наркозависимость, у человека есть шанс выжить. Существуют признаки, по которым можно заподозрить употребление наркотиков. Это особенно важно для родителей, которые хотят защитить своих детей от последствий наркомании.

- пропажа из дома денег, вещей; обнаружение шприца (иглы от него) или неизвестного порошка;

- следы от инъекции на внутренней стороне предплечий;

- необычное возбуждение, говорливость, сбивчивая речь; узкие или расширенные зрачки.

При этом однозначный ответ об употреблении наркотиков дает только присутствие их в биожидкости - крови или моче. Наличие или отсутствие наркотика определяет специальное токсикологическое обследование в лаборатории наркологической медэкспертизы. По анализам определяются доза и вид наркотика, наличие в крови антител к препарату. При этом антитела к марихуане могут обнаруживаться в крови в течение месяца после употребления.

Защитой от наркомании является любовь родителей, ровные доверительные отношения в семье и занятость ребенка.

Юлия Мартыненко