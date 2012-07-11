СЭС установила причину отравлений в Днепропетровске и Бердичеве

Специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины установили причину пищевых отравлений в Днепропетровске и Бердичеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, этиологический фактор вспышек – сальмонелла.

Причиной возникновения вспышек стало нарушение условий приготовления и транспортировки пищевых продуктов, отмечают в ведомстве.

На сегодняшний день в инфекционном стационаре больницы №21 Днепропетровска остаются 4 работника «Днепростали», в инфекционном отделении Бердичевской городской больницы – 10 лиц, из них один ребенок. Их состояние расценивается как стабильное.

По данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы, новых случаев госпитализации лиц вследствие вспышек инфекционных болезней в Днепропетровске и Бердичеве за минувшие сутки не зарегистрировано.

Материалы по указанным фактам групповых отравлений переданы в прокуратуру. Ситуация находится под контролем Государственной СЭС.

Как сообщал УНИАН, отравление работников «Днепростали» произошло вечером 6 июля. На протяжении выходных дней 60 лиц обратились за помощью к врачам. 12 работников «Днепростали» госпитализированы с пищевым отравлением. Еще 48 лиц находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

7-9 июля в Бердичеве с пищевым отравлением были госпитализированы 24 человека, среди которого 8 детей. Случаи заболевания предварительно связаны с употреблением заварных пирожных "Эклер белый" производства местного кондитерского цеха.