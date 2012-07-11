Лекарства боятся жары

В жаркую погоду следует строго придерживаться условий хранения лекарств.

Как подчеркнули УНИАН в Государственной службе Украины по лекарственным средствам, из-за высокой температуры воздуха следует особенно тщательно соблюдать условий хранения, которые указаны в инструкции лекарственного средства.

Необходимо помнить, что лекарства в случае нарушения условий хранения, могут изменить свои свойства. В любом случае нельзя хранить лекарственные средства под воздействием прямых солнечных лучей, в частности на подоконнике, предупреждают в Гослекслужбе.

В случае, если температурный режим будет нарушен, действующее вещество лекарственного средства может изменить свои лечебные свойства, что может вместо ожидаемой помощи нанести вред здоровью человека, предостерегают в ведомстве.