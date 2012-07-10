Хармс встретился с украинскими медиками

В Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, где находится экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, состоялась встреча лечащего врача экс-премьера Лутца Хармса с представителями Харьковского медицинского общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге, который прошел после встречи, сообщил журналистам участник общения, главный врач Областной клинической больницы Богдан Федак.

Он отметил, что с Л.Хармсом на встречу пришел защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко. По словам Б.Федака, экс-премьер сама потребовала участия С.Власенко в диалоге. «Хармс пришел на встречу с Власенко. В медицинских кругах есть такой порядок: если встречаются врачи, больше никого не должно быть, ведь мы связаны законом и не имеем права разглашать медицинскую информацию», - сказал Б.Федак.

Он отметил, что во время диалога украинские врачи получили от Л.Хармса «странные ответы».

«На многие вопросы, которые нам удалось задать доктору Хармсу, мы получили странные ответы. Я не могу все комментировать, ведь это может быть расценено как разглашение медицинской тайны, но это касается профессиональности и многих других вопросов», - отметил украинский медик.

Он допустил, что украинских врачей просто «не захотели услышать».

«Встреча состоялась, но результата, скорее, нет», - отметил Б.Федак. «Мы планировали обсудить не конкретную патологию, а ситуацию вообще. Профессура хотела выразить свое виденье методов лечения и диагностики. Очевидно, что нас не захотели услышать», - добавил он.

Б.Федак подчеркнул, что украинские медики - научные работники не намерены навязывать свои услуги. «Но если нас позовут, то мы согласны поделиться своим опытом», - сказал он.

По словам Б.Федака, на встрече присутствовали 13 украинских медицинских специалистов, в том числе 7 профессоров, докторов медицинских наук.

Как сообщал УНИАН, вчера члены Харьковского медицинского общества выразили обеспокоенность отсутствием позитивной динамики в лечении Ю.Тимошенко, которое проходит в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове под руководством врачей берлинской клиники «Шарите».

Харьковские врачи предложили Л.Хармсу принять участие в диалоге и обсудить возможность предоставления местными специалистами помощи в лечении экс-премьера.

В свою очередь Л.Хармс согласился на встречу при условии, если против этого не будет возражать Ю.Тимошенко.