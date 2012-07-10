На Прикарпатье секретарь сельсовета самовольно развела молодую пару.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, установлено, что секретарь одного из сельсоветов Рожнятовского района, злоупотребляя своим служебным положением, внесла исправления в официальные документы, чтобы скрыть факт регистрации брака. По просьбе родителей мужа секретарь вычеркнула в паспорте жены проставленный штамп и запись о бракосочетании, собственноручно дописала, что штамп внесен якобы ошибочно. Свидетельство о бракосочетании секретарь также не выдала, мотивируя это тем, что родственники мужа выступают против заключенного брака.

Кроме этого, секретарь внесла изменения во все другие документы: в журнал учета заявлений о браке, книги учета оприходования и расходования бланков.

Прокуратурой области в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением, служебная подделка).