В Украину идут ливни, грозы, град и шквалы

11 июля в течение суток на западе, севере и местами в центральных областях Украины и в Крыму атмосферные фронты обусловят ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, на востоке нашей страны область повышенного давления, поэтому осадков не ожидается.

А теперь рассмотрим подробнее погоду 11 июля по областям Украины:

В северных областях ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м /с. Температура ночью 18-21 градус, днем 26-31. Ветер юго-восточный, юго-западный, северо-западный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем преимущественно без осадков, лишь в Крыму местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-24 градуса, днем 28-33. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 16-19, днем 30-31 градус. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью и днем ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-20 градусов, днем температура снизится до 23-28, в Карпатах до 17-22. Ветер северо-западный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью и днем лишь в Винницкой и Черкасской областях ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-21 градус, днем 27-32. Ветер юго-западный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области ночью без осадков, днем ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 20-22 градуса, днем 28-30. Ветер юго-восточный, юго-западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 11 июля: в Евпатории, Севастополе и Ялте кратковременные дожди, грозы, в Феодосии без осадков. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-22 градуса, днем 29-31.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты, Севастополя и Феодосии 24 градуса, в районе Одессы 26, в районе Евпатории 23 градуса.

Погода на курортах в Карпатском регионе 11 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20 градусов, днем 23-27. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-10 м/с.