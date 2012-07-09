В Украине количество погибших на воде уменьшились на 20%

В Украине на протяжении купального сезона, с начала мая, количество погибших на воде уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (501 погибший против 631 в 2011 году).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, общее количество погибших на воде на протяжении года уменьшилось на 13% (829 лиц против 946 в 2011 году).

Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Департамента управления спасательными силами Николай Чечеткин.

Он также сообщил, что за прошлую неделю в Украине произошли 1672 чрезвычайных происшествия. Все случаи были обеспечены оперативным реагированием подразделений МЧС, в результате чего спасены 89 лиц. За минувшую неделю в Украине возникли 1700 пожаров, во время которых были спасены 28 лиц, 381 здание и 33 единицы техники.

М.Чечеткин сообщил, что в Украине с начала года зафиксировано 6,5 тысяч пожаров в экосистемах, из них 1013 – в лесах. При этом подавляющее большинство возникает на открытых местностях в результате сжигания мусора и сухой растительности. Больше всего пожаров зафиксировано в Херсонской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Киевской и Сумской областях.