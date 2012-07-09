Состояние россиян после аварии автобуса - стабильно тяжелое

Состояние трех граждан Российской Федерации, которые пострадали в аварии автобуса 7 июля и находятся в Черниговской городской больнице №2, остается стабильно тяжелым.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главного врача медицинского учреждения Валерий Якунин.

По его словам, две пострадавших женщины и мужчина были прооперированы в день ДТП. Они получили черепно-мозговые травмы, ушибі внутренних органов и многочисленные переломы.

"Сейчас пациенты находятся в реанимации. Одна из пострадавших подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Вопрос об их транспортировке пока не поднимается. Они остаются у нас в больнице", - сказал В.Якунин.

Как сообщал УНИАН, 7 июля возле с. Красное Черниговского района на автодороге Чернигов-Киев попал в ДТП автобус, в котором ехал 41 паломник (граждане Российской Федерации) из г. Великие Луки Псковской области в г. Почаев Тернопольской области.

В результате ДТП погибли 14 человек и 29 человек травмированы.

Самолетами МЧС России 25 пострадавших граждан отправлены в Москву и Псков и 14 тел погибших - в Псков.

На месте происшествия работает правительственная комиссия, созданная для расследования причин аварии.

Следственное управление УМВД Украины в Черниговской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.