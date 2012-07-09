В Украине завтра - жара и дожди

В Украине завтра сохранится жаркая погода, почти во всех регионах пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 10 июля переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, в северных и центральных областях местами сильный дождь, град, только в южной и восточной части без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с, в северных и центральных областях кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, в западной части 14-19°; днем 27-32°, в южных областях местами 35-37°; в Карпатах и горах Крыма ночью 10-15°, днем 20-25°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°.

В столице кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 20-22°, днем 28-30°.

9 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-26°; в Днепре возле Киева 26°.