Стало известно, когда в Украине спадет жара

Укргидрометцентр прогнозирует незначительное понижение температуры с 11 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Он заметил, что 9-10 июля в Украине будет сохраняться высокая температура воздуха - на уровне 30-35 градусов. Однако, начиная с западных областей, с 11 июля будет происходить понижение температуры до 23-28 градусов.

По словам Н.Кульбиды, с 13 июля такая температуры установится и в центральной Украине, а высокие температуры будут сохраняться на востоке и юге. Директор Укргидрометцентра добавил, что еще через несколько дней понижение температуры ожидается и в этих регионах.

Также Н.Кульбида отметил, что уже сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди, которые постепенно распространятся в Житомирскую и Хмельницкую области. Как сказал Н.Кульбида, это будут достаточно сильные ливни, грозы со шквальным ветром.

По словам Н.Кульбиды, с 13 июля такие явления распространятся на центральный регион, а 14-16 июля кратковременные дожди прогнозируются почти по всей территории Украины.