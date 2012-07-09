Срок свидетельства о госрегистрации медизделия стал неограниченным

Срок действия свидетельства о государственной регистрации медицинского изделия стал неограниченным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по лекарственным средствам.

В сообщении отмечается, что соответствующая норма введена постановлением Кабинета министров Украины от 20 июня № 548 «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации медицинской техники и изделий медицинского назначения».

Как известно, ранее свидетельство на регистрацию (перерегистрацию) медицинского изделия выдавалось сроком на 5 лет.

Государственная служба по лекарственным средствам обращает внимание субъектов хозяйственной деятельности, что в заявлении о государственной регистрации (перерегистрации) медицинской техники и изделий медицинского назначения изъят код согласно УКТВЭД.