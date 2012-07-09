С 9 по 12 июля в Украине - чрезвычайная пожарная опасность

С 9 по 12 июля в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность – гидрометцентр

Киев. 9 июля. УНИАН. 9-10 июля в Украине, кроме Крыма и Приазовья, 11-12 июля в Крыму, восточных, Днепропетровской, местами в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях сохранится чрезвычайная – 5-класса, местами высокая (4-го класса) пожарная опасность.

Об этом УНИАН сообщили в Гидрометцентре.