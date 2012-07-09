Богатырева посетила пострадавших в ДТП россиян

Вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева посетила место ДТП и пострадавших в ДТП в Черниговской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Р.Богатырева в рамках работы правительственной комиссии как заместитель председателя этой комиссии осмотрела место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге Киев - Чернигов - Новые Яриловичи между населенными пунктами Топчиивка - Красное. Представители органов ГАИ МВД в Черниговской области доложили вице-премьер-министру об обстоятельствах происшествия.

После посещения места ДТП, Р.Богатырева отбыла в Чернигов, где провела выездное заседание правительственной комиссии в Черниговской городской клинической больницы № 2 (сейчас там находится 25 пострадавших). Р.Богатыревой о ситуации доложили председатель областной государственной администрации Владимир Хоменко, прокурор Черниговской области Сергей Мирошниченко, начальник УМВД области Александр Михайлик, заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Василий Квашук, главный хирург Минздрава Украины академик Петр Фомин, главный нейрохирург Евгений Педаченко, директор Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф профессор Георгий Рощин.

После совещания вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения Украины Р.Богатырева лично посетила каждого пострадавшего. В беседе она выразила сочувствие и поддержку, каждый пациент был проинформирован о создании по поручению Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова правительственной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии и оказания необходимой помощи всем пострадавшим.

Как сообщалось ранее, в ДТП погибли 14 человек, 29 человек находятся в больницах города Чернигова.