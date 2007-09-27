Парацетамол нельзя запивать кофе

Одновременный прием болеутоляющего ацетаминофена (парацетамол, тайленол и т.д.) и больших объемов кофе может привести к повреждению печени, сообщает журнал Chemical Research in Toxicology.

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что при добавлении кофе образование токсичного побочного продукта метаболизма ацетаминофена, так называемого N-ацетил-p-бензохинонимин (NAPQI), увеличивается троекратно.

Такие результаты были получены при исследовании эффектов этих веществ на специально созданных генноинженерных штаммах бактерий E. сoli. Эти бактерии вырабатывают ферменты, которые образуются в человеческой печени, и участвуют в метаболизме ацетаминофена и ряда других лекарственных препаратов.

«Кофеин может взаимодействовать с ферментом, участвующем в образовании токсического метаболита ацетаминофена, увеличивая его выработку. В результате может возникнуть повреждение печени», - сообщил руководитель исследования Сид Нельсон (Sid Nelson).

Новые результаты подтверждаются данными более ранних исследований, показавших, что высокие дозы кофеина усиливают повреждение печени у крыс, возникшие после приема ацетаминофена, отметил Нельсон.

Между тем, прием небольшого количества кофе в сочетании с ацетаминофеном не представляет опасности, полагают исследователи. Повреждение печени может возникнуть, если выпить «в десять раз больше кофеина, чем содержится в паре чашек кофе», сообщил Нельсон.

Тем не менее, токсический эффект такой комбинации может проявиться значительно раньше в сочетании с алкоголем, противоэпилептическими препаратами и комбинированными лекарствами, в состав которых входит кофеин и ацетаминофен. Последние широко применяются для лечения мигрени, артритов и других заболеваний, добавил ученый.

Mednovosti