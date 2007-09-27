В Украине - пандемия наркомании

Ежегодно в Украине от передозировок наркотиков и заболеваний, связанных с их употреблением умирает 120 тысяч молодых людей. В то же время Украина – единственная в Европе страна, где полностью отсутствует наркополитика. Об этом заявил на пресс-конференции известый правозащитник, врач-психиатр Семен ГЛУЗМАН.

Как передает корреспондент УНИАН, С.ГЛУЗМАН заявил, что наркобизнес – высокорентабельная отрасль производства, которую развивают должностные лица наивысшего уровня. Размахи наркомании в Украине имеют беспрецедентные размахи – свыше 1 % украинцев употребляют наркотики или есть созависимыми. А это уже масштабы пандемии.

Наркология не в состоянии справиться с ней - нет ни одной государственной реабилитационной структуры для наркозависимых. Государство не только самоустранилось в решении этой проблемы, но и принимает способствующие для наркобизнеса законы. В частности, внедрение заместительной терапии – лечение метадоном и трамадолом лишь углубит кризис. Эти препараты и являются собственно наркотиками, но более разрушительными для человека, потому что зависимость от них сильнее, чем от так называемой “ширки”.

“Мы против того, чтобы садить молодых людей на метадон, им еще могут помочь реабилитационные программы. К тому же, во многих европейских странах отказываются от этой терапии”, - говорит С.ГЛУЗМАН.

Генерал СБУ Валерий КРАВЧЕНКО заявил, что, по данным Министерства здравоохранения, для потребностей больных нужно 5 миллионов ампул метадона ежегодно, вместо этого производят 95 миллионов. Понятно, что 90 миллионов идет на потребность наркозависимых.