Завтра по всей Украине - дожди

В воскресенье, 8 июля, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в восточных областях, в Крыму и Карпатах, днем в Украине местами пройдет кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с; в отдельных районах Крыма сильные ливни.

Будет преобладать северо-восточный ветер, в западной части - юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в центральных, южных и в Закарпатской областях местами 35-37°; в Карпатах и горах Крыма ночью 13-18°, днем 19-24°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, во время грозы местами порывы 15-20 м/с. Температура в области ночью 17-22°, днем 28-33°. В г. Киеве температура ночью 20-22°, днем 31-33°.

7 июля в Черном и Азовском морях температура воды составляет 22-25°; в Днепре возле Киева 25°.