В больницах Чернигова 29 россиян, пострадавших в аварии

В больницы Чернигова госпитализированы 29 россиян, которые пострадали в результате дорожной аварии в Черниговской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве уточнили, что, в частности, в Черниговскую областную клиническую больницу госпитализированы 4 человека: 1 - в тяжелом состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести.

В Черниговской городской клинической больнице №2, на базе которой действует областное отделение политравмы, - 25 человек, из них 5 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, 15 человек в состоянии средней тяжести, с переломами разной локализации, 5 пострадавшим в легком состоянии сделана первичная хирургическая обработка.

В ведомстве отметили, что, по оперативной информации Черниговского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, по состоянию на 11.30 7 июля 2012 года, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, погибли 14 человек, в том числе один подросток (17 лет).

Установлено, что в автобусе находилось 43 человека, в том числе 2 водителя.

Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил 7 июля в 5 часов 17 минут, в 5 часов 38 минут первая бригада уже оказывала помощь на месте происшествия, подчеркивают в Минздраве.

На месте происшествия медицинскую помощь пострадавшим оказывали 14 бригад.

В Минздраве сообщили, что сейчас медицинскую помощь на месте события организовывают заместитель министра Александр Толстанов и директор Департамента лечебно-профилактической помощи Николай Хобзей.

Министерством дополнительно направлены в заведения здравоохранения города Чернигова 11 ведущих специалистов, из них 2 главных специалиста Минздрава Украины: по специальности «хирургия» - академик Петр Фомин и «нейрохирургия» - академик Евгений Педаченко. Также привлечены специалисты по политравме, абдоминальной хирургии, нейротравме и судебно-медицинские эксперты.

Задействована мобильная бригада Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины.

Работа проводится совместно со специалистами МЧС Украины.