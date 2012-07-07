Правительство выделит на оздоровление чернобыльцев 382 млн

В 2012 году правительство на оздоровление чернобыльцев выделит 382 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

Он напомнил, что недавно Верховная Рада Украины приняла решение об отмене тендеров на оздоровление чернобыльцев. «Верховная Рада будет определять стоимость путевки, и каждый чернобылец в порядке очереди получит это лечение и сможет сам выбрать то лечебное заведение, куда он поедет. Ранее путевки вручали, и человек из Харькова ехал в Луганск или во Львов, часто тратя на это собственные деньги. Теперь он сможет выбрать сам именно то, что хочет», – сказал С.Тигипко.

По словам вице-премьера, инвалиды-чернобыльцы смогут самостоятельно выбирать медицинское заведение для лечения.

Как сообщил С.Тигипко, в Украине существует 900 аттестованных лечебных заведений, где могут получать помощь чернобыльцы.