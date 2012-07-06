Британские спасатели передали МЧС две пожарные машины

Сегодня в Киеве спасатели из города Эшфорд (графство Кент, Великобритания) передали сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций Украины две пожарные машины и специальное оборудование.

Как сообщили УНИАН в столичном управлении МЧС, помощь оказывалась МЧС при посредничестве британской благотворительной организации «Восточный альянс за надежный и экологический транспорт» (Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport – EASST), ее украинского партнера – благотворительного Фонда содействия безопасности дорожного движения (ФСБДД), при поддержке Посольства Великобритании в Украине и Государственной таможенной службы Украины.

Во время мероприятия заместитель директора Департамента управления спасательными силами МЧС Украины Василий Стоецкий выразил благодарность всем, кто приобщился к этой акции.

«Я хочу поблагодарить наших британских коллег, которые сделали такой подарок для Украины, в частности, для Житомирской области. Также хочу высказать огромную благодарность Посольству Великобритании, которое приняло непосредственное участие в том, чтобы эта акция состоялась. Понятно, если подобная работа проводится на общегосударственном уровне, все технические проблемы решаются очень просто. В то же время, когда такая акция проходит на добровольных началах, то нужно проявить большую инициативу и преодолеть много препятствий, чтобы сегодня эта техника стояла в Киеве, а завтра – в боевых расчетах Житомирщины», - сказал В.Стоецкий.

Один из британских пожарных Джеймс Смарт сообщил, что предоставленные машины являются стандартными пожарными транспортными средствами и используются на территории всей Великобритании. Машина имеет 40-метровую лестницу. Также она оборудована пожарными рукавами, которые мгновенно можно развернуть. Кроме того, машины оснащены всем необходимым оборудованием для предоставления помощи во время ДТП и для ликвидации утечки вредных веществ. Автомобили могут развивать скорость до 140 км/час.