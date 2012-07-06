Кто будет утилизировать медицинские отходы?

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины "Об отходах", учтя все предложения Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 259 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрены меры по созданию системы сбора, удаления, обезвреживания, утилизации отходов, которые образуются в процессе предоставления услуг по охране здоровья людей, ветеринарных услуг, связанных с ними исследовательских работ.

В этом законе содержатся положения о разграничении полномочий органов исполнительной власти относительно разработки и введения мер по обращению с такими отходами.