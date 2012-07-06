Кто будет утилизировать медицинские отходы?
14:57, 06 июля 2012Страна
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ВР приняла Закон...
Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины "Об отходах", учтя все предложения Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 259 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусмотрены меры по созданию системы сбора, удаления, обезвреживания, утилизации отходов, которые образуются в процессе предоставления услуг по охране здоровья людей, ветеринарных услуг, связанных с ними исследовательских работ.
В этом законе содержатся положения о разграничении полномочий органов исполнительной власти относительно разработки и введения мер по обращению с такими отходами.
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