В Украине нужно усилить профилактику сиротства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания в Харькове относительно социальных инициатив Президента Украины заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине около 22 тысяч детей-сирот, которые воспитываются в интернатах общего типа.

По словам С.Тигипко, на содержание одного ребенка в год государство тратит около 8 тыс. грн. «А за эти деньги можно поддерживать семьи», - считает он.

С.Тигипко отметил, что сегодня главная задача - найти семьи, которые готовы заниматься воспитанием сирот, и поддержать их материально. «Выход – это семейные формы воспитания», - подчеркнул он, говоря о возможных способах профилактики сиротства.

Как отметил С.Тигипко, с этого года правительство разрешило общественным организациям предоставлять социальные услуги. Это, по его мнению, улучшит обслуживание социально незащищенных категорий населения.