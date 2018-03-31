Как пережить лето в офисе

В Украину пришла жара. А вместе с ней мучение для жителей мегаполисов. Большинство из них работают в бетонных душных офисных центрах. Работать надо, а голова чугунная, дышать нечем, взгляд не фокусируется - это летний офисный синдром. Как с ним побороться, рассказывает семейный врач Олеся Донченко.



Массируйте биологически активные точки

Когда особенно душно и жарко, до обморока, можно привести себя в порядок, массируя биологически активные точки. Во-первых, энергично потрите уши (на них очень много активных точек). Потом с силой нажмите на ноготь большого пальца ведущей руки (правой – у правшей, левой – у левшей), надавите до боли на точку под носом, ущипните себя за бедро. На боль организм отреагирует выбросом адреналина, сосуды расширятся, работа всех систем активизируется.

Если тяжело дышать, положите под язык таблетку валидола или просто леденец: в подъязычной зоне есть точка, стимулирующая работу сердечно-сосудистой системы.

Тренировка приведет мысли в порядок

Встаньте прямо, закройте глаза, позвольте мыслям течь свободно. Сделайте глубокий вдох. Поднимите руки вверх, перекрестите их над головой и возьмитесь за локти. На выдохе наклонитесь влево, замрите на некоторое время в этой позе и на вдохе выпрямитесь. Повторите упражнение с наклоном вправо. В заключение прогнитесь вперед, не сгибая спину, и останьтесь в этой позе на десять секунд. Такая тренировка приведет мысли в порядок и зарядит энергией. Избавиться от усталости помогут приседания, круговые вращения и наклоны головы.

Фитнес для глаз

Устали глаза, а голова, кажется, навсегда потеряла способность рождать умные мысли? Займитесь фитнесом для глаз. Оторвитесь от компьютера, расслабьтесь, позвольте взгляду скользить по окружающим предметам. Затем энергично повращайте глазами, «постреляйте» ими из стороны в сторону, снизу вверх, открывайте и закрывайте, на пару секунд задержите взгляд на кончике носа, затем попытайтесь разглядеть дальние дома в окне, помечтайте об отпуске… И снова – к кончику носа, потом снова за окно. Повторить 10 раз.

Откажитесь от кофе в пользу фруктового чая

"Расплывающийся" от жары и усталости мозг спасут тонизирующие чаи с кусочками фруктов и ягод: шиповника, клубники, апельсина, грейпфрута. Лучший вариант – чашка горячего(!) зеленого чая с кардамоном, вербеной или имбирем для регуляции теплообмена.

Минеральная вода поможет восстановить водно-солевой баланс. Помогают охладиться морсы из клюквы и брусники, вода с лимонным соком или с парой капель мятного масла и свежевыжатые соки, особенно апельсиновый.

А вот любовь к кофе стоит остудить. Он, конечно, бодрит, но еще и действует, как мочегонное. Обезвоживание же приводит к быстрому утомлению. А не с ним ли мы сейчас боремся?

К жизни вернет мята

Эфирные масла могут существенно облегчить жизнь офисному работнику. Нанесите пару капель масла мяты, лаванды, лимонника, бессмертника или грейпфрута на платок и носите его с собой. В легком облачке аромата вам будет свежо и комфортно. Каплей масла смажьте виски и запястья. Или капните в ладони, разотрите, поднесите к лицу и глубоко вдохните несколько раз. Каплю мятного эфирного масла капните на язык – дышать сразу станет легче.

На обед - огурец

Обливающемуся потом человеку обычно не до еды. Но некоторые продукты и освежают прекрасно, и желудку скучать не дают. Отлично охлаждает обычный огурец. Можно им и просто похрустеть, и тарелку зеленого гаспаччо (протертый огурец, минеральная вода, мята) за бизнес-ланчем проглотить. Помогают справиться с жарой ломтик дыни или арбуза, томаты, стебли сельдерея и грейпфруты.

Меньше косметики

И последний совет на время жары лучше забудьте о косметике – чем ее меньше, тем вам проще жить. В ящике офисного стола храните термальную воду-спрей. Побрызгали на лицо, под коленки, на запястья и локтевые сгибы – и жизнь наладилась! Прекрасно освежают лицо увлажняющие эмульсии, дневные кремы и гели с ментолом.