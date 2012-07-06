На выходных в Украине - до +40°

В Киеве и области без существенных осадков. Температура ночью 18-20 градусов, днем 30-33. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Погоду на Правобережье Украины обусловит область пониженного давления.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, на западе и севере существенных осадков не ожидается, на остальной территории отдельные кратковременные дожди, грозы.

В северных областях без существенных осадков. Температура ночью 18-19 градусов, днем 29-33. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 19-24 градуса, днем 28-33. Ветер северо-восточный, юго-восточный, северо-западный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

В восточных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 19-21, днем 28-33 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

В западных областях преимущественно без осадков, лишь в Карпатах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 19-20 градусов, днем 29-36, в Карпатах ночью 16-18, днем 24-28. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 19-20 градусов, днем 30-33. Ветер северо-восточный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

Погода на курортах Крыма 7 июля: в Евпатории, Севастополе , Феодосии и Ялте кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура ночью 19-21 градус, днем 28-30.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты и Одессы 24-25 градусов, в районе Севастополя 22, в районе Феодосии 21, в районе Евпатории 20 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 7 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-19 градусов, днем 29-36, в Карпатах 24-28. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.