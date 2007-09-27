В Японии продается антистрессовое молоко

Японская молочная компания Nakazawa Foods заявила о начале продажи нового молока, разработанного специально для людей, подверженных стрессу, стоимостью 43 доллара за бутылку.

Компания начнет выпуск целой линии молочных продуктов для «людей, подверженных постоянному стрессу», говорится в сообщении компании.

Стоимость нового молока почти в 30 раз превышает цену на обычное молоко даже в японской столице, известной своей дороговизной.

Молоко для новой линии продуктов берется от коров раз в неделю на рассвете, так как именно в этот момент в нем содержится самое большое количество гормона мелатонина, который помогает организму бороться со стрессом.

По информации компании, в новом молоке содержится в три-четыре раза больше этого гормона, чем в обычных молочных продуктах.

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