На Львовщине закрывают проекты помощи ВИЧ-инфицированным

Общественные организации, занимающиеся проблемами профилактики ВИЧ-СПИДа в области, с октября прекращают некоторые свои проекты. Об этом заявила руководитель благотворительного фонда „Все вместе” Галина Каминская.

«Прекращается проект „Уменьшение вреда от инъекционного употребления наркотиков”, обмен шприцев и дезинфицирующих средств. И это вопреки тому, что наркозависимые остаются самой большой группой риска среди ВИЧ-инфицированных Львовщины»,- сказала она.

По ее словам, власть города и области, не хочет этого признавать, а за восемь лет существования проекта организация так и не смогла получить от власти помещение для обмена шприцев.

Каминская также подчеркнула, что никто не отслеживает то, сколько получает область денег на профилактику СПИДа, сколько тратит, «нет конкретных программ, с конкретными шагами».

„Мы не можем работать в таких условиях. У нас складывается впечатление, что мы как эксперимент: что будет, если ничего не делать”, - прибавила она.

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