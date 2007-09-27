14 больниц Житомирской области получили автомобили скорой помощи

14 центральных районных больниц Житомирской области получили современные автомобили скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на торжествах по случаю вручения Малинскому горрайонному территориально-медицинскому объединению автомобиля скорой медицинской помощи сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Александр ТОЛСТАНОВ.

"По требованию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и в соответствии с решением СНБО Министерство здравоохранения в сентябре этого года централизовано закупило новые "Скорые медицинские помощи". Теперь Житомирская область впервые в нынешнем году получила 14 автомобилей скорой медицинской помощи на базе шасси ГАЗ и УАЗ с аппаратом искусственной вентиляции легких. Общая их стоимость – 1 млн. 218,5 тыс. грн.", - сказал А.ТОЛСТАНОВ.

Он также сообщил, что современный медицинский транспорт сегодня также получили Новоград-Волынское горрайонное ТМО, Черняховское районное ТМО, Коростышевская, Овруцкая, Олевская, Романовская, Любарская, Бердичевская, Красноармейская, Коростенская, Житомирская, Володарско-Волынская та Чудновская центральные районные больницы.