Принят закон о благотворительной деятельности в Украине

Верховная Рада Украины приняла Закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определены общие принципы благотворительной деятельности в Украине, он обеспечивает правовое регулирование отношений в обществе, направленных на развитие благотворительной деятельности, утверждение гуманизма и милосердия, обеспечивает благоприятные условия для образования и деятельности благотворительных организаций.

В законе определенно сферы благотворительной деятельности. Отмечено, что благотворительные организации не имеют права оказывать благотворительную помощь политическим партиям или от имени политических партий, а также принимать участие в избирательной агитации.

Также определены понятия «благотворительное пожертвование», «благотворительный грант».

Отмечается, что публичным сбором благотворительных пожертвований признается добровольный сбор целевой помощи в форме средств или имущества среди неопределенного круга лиц, в частности, с использованием средств электронной связи или телекоммуникации, для достижения целей, определенных данным законом.

Запрещается публичный сбор благотворительных пожертвований в форме подакцизных товаров.

Благотворители имеют право устанавливать сервитуты земельных участков или другого недвижимого имущества в интересах благотворительных организаций или других бенефициаров при условии их использования для целей благотворительной деятельности.

Определены виды благотворительных организаций. Благотворительные организации имеют право собственности и другие вещевые права на средства, ценные бумаги, земельные участки, другое недвижимое и движимое имущество, а также невещественные активы, если другое не установлено законом или учредительными документами.

Размер административных расходов благотворительной организации не может превышать 20% дохода этой организации в текущем году.