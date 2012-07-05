Фотографироваться с экзотическими зверями на пляжах - опасно

Ассоциация туроператоров Крыма и Севастополя (АТКиС) призывает отдыхающих бойкотировать пляжных фотографов, которые предлагают сделать снимки с экзотическими животными.

Об этом сообщает Курортно-информационный центр Крыма.

«Мы против "черного" бизнеса и рекомендуем своим туристам воздержаться от фотографирования с животными на курорте», - заявил член правления АТКиС Иван Коваленко.

По его мнению, общение с экзотическими животными, эксплуатируемыми фотографами на пляжах, не только не гуманно, но и опасно, поскольку звери и птицы могут быть больными. «Эти животные заражены болезнями, многие из которых очень опасны для человека», - уверен И.Коваленко.

Как известно, крымский парламент несколько лет назад своим постановлением запретил коммерческую фотосъемку диких и экзотических животных без соответствующих разрешений Минприроды Украины и органов ветеринарной медицины, тем не менее, этот бизнес в Крыму процветает.