Чернобыльцы смогут сами выбирать санаторий для оздоровления

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» относительно свободного выбора гражданами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы, санаторно-курортного заведения».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 266 из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями предусмотрено, что санаторно-курортные заведения, независимо от формы собственности, обязаны предоставлять санаторно-курортные и оздоровительные услуги путем безналичных расчетов.

Вместо проведения тендеров среди заведений санаторно-курортного лечения или оздоровления будет установлен порядок, по которому каждый гражданин, пострадавший в результате Чернобыльской катастрофы, самостоятельно будет выбирать профильное санаторно-курортное заведение или заведение оздоровления в соответствии с медицинскими рекомендациями и очереди, которую ведут соответствующие местные органы социальной защиты граждан.

Размер ежегодной денежной помощи, ежегодный размер средней стоимости путевки в Украине определяются законом о государственном бюджете на соответствующий год.

Санаторно-курортные заведения, независимо от формы собственности, обязаны предоставлять санаторно-курортные и оздоровительные услуги путем безналичных расчетов.

Порядок предоставления ежегодной денежной помощи и осуществления доплат за счет собственных средств, выплаты денежной компенсации в размере 50% средней стоимости путевки в Украине устанавливается Кабинетом министров.

Пострадавшие дети в возрасте до 10 лет вместе с одним из родителей или лицом, которое их заменяет, при условии, что такое лицо принадлежит к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, обеспечиваются путевками на оздоровление путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевки через безналичное перечисление заведениям оздоровления, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, за предоставление услуг по оздоровлению, или денежной компенсацией в размере средней стоимости путевки в Украине.

Родители пострадавших детей или лицо, которое их заменяет, имеют право свободного выбора санаторно-курортного заведения соответствующего профиля или заведения отдыха, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, и, по желанию, осуществления доплаты за предоставление дополнительных услуг за счет собственных средств в случае недостаточности суммы ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение или отдых в выбранном заведении.

Санаторно-курортные заведения, независимо от формы собственности, обязаны предоставлять санаторно-курортные и оздоровительные услуги путем безналичных расчетов.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.