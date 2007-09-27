Каждая третья китайская игрушка содержит вредные вещества

Украинские дети в опасности. Им угрожают дешевые китайские игрушки: почти каждая третья из них содержит вредные вещества, которые могут привести к отравлению ребенка или серьезным болезням.

Врачи Николаевщины выяснили, что в трети китайских игрушек примеси тяжелых металлов и опасные химические соединения превышают норму в 10-40 раз.

Каждая третья китайская игрушка на Николаевщине - опасна для здоровья. Содержимое кадмия, свинца и никеля в куклах, тряпичных и пластиковых зверях превышает норму в 10-40 раз.

Такие результаты проверок местной санстанции.

Соли тяжелых металлов и фенолы используют для гибкости и окраски. Если ребенок часто играется вредной игрушкой, у него могут развиться аллергические реакции - слезы, кашель и спазмы бронхов. Хронические отравления этими веществами тяжело выявить, но они усложняют имеющиеся болезни.

ICTV