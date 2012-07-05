В Украине ужесточили ответственность за фальсификацию лекарств

Верховная Рада Украины приняла закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ужесточения ответственности за фальсификацию или оборот фальсифицированных лекарственных средств» (№10561).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено изложить в новой редакции статью 442 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Изменениями предусмотрено, что нарушение ограничений, установленных для медицинских и фармацевтических работников во время осуществления ими профессиональной деятельности, влечет за собой наложение штрафа в размере трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за нарушения, предусмотренные частью первой этой статьи, влекут за собой наложение штрафа в размере одной тысячи двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В Уголовном кодексе Украины в новой редакции изложена статья 321-1. Изменениями предусмотрено, что изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств - караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в больших размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья лица, а так же производство фальсифицированных лекарственных средств - караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, оборудования для их изготовления и имущества.

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они повлекли смерть лица или другие тяжелые последствия, или совершенные в особо крупных размерах караются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, оборудования для их изготовления и имущества.

Лицо, которое добровольно сдало фальсифицированные лекарственные средства и указало источник их приобретения или способствовало раскрытию преступлений, связанных с их оборотом, освобождается от уголовной ответственности за приобретение, перевозку, пересылку или хранение с целью сбыта, сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, их ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, транзит через ее территорию (часть первая этой статьи, если такие действия не создали угрозы для жизни или здоровья людей)”.

Кроме того, в новой редакции изложена статья 321-2 УКУ. Изменениями предусмотрено, что преднамеренное нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний лекарственных средств, фальсификация их результатов, а также нарушение установленного порядка государственной регистрации лекарственных средств караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они повлекли смерть потерпевшего или другие тяжелые последствия, караются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.