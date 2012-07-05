Погода в Украине на завтра: жара и ливни

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, на Левобережье и в Крыму в отдельных районах сильные ливни, град.

Ветер северо-восточный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, на Прикарпатье, в Винницкой и Одесской областях - до 36°, в Карпатах и горах Крыма ночью 13-18°, днем 19-24°.

В Киевской области в пятницу ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 19-21°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях составляет 20-25°; в Днепре возле Киева - 24°.