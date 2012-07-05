До 2013 г в каждой области будет перинатальный центр - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует завершение в 2013 году реализации программы по строительству в каждой области перинатальных центров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью Житомирской областной ТРК.

"Президент поставил задачу построить в каждом областном центре свой перинатальный центр. Буквально в следующем году мы завершим создание таких центров по всей стране", - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине открыто уже 7 таких центров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире Н.Азаров открыл в областной перинатальный центр.

Справка УНИАН. В рамках проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» до 2014 года планируется открыть перинатальные центры во всех областях Украины, а также в Киеве и Севастополе. В частности, в столице уже открыт один центр, предусматривается открытие еще двух.