Азаров открыл в Житомире перинатальный центр

Премьер-министр Украины Николай Азаров открыл в Житомире областной перинатальный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии центра также приняли участие руководители центральной, областной и городской власти, медики, местные жители и журналисты.

Житомирский областной перинатальный центр создан по решению сессии облсовета на базе функционирующего учреждения – Житомирского областного центра охранены здоровья матери и ребенка. Теперь это областное коммунальное учреждение Житомирский областной перинатальный центр Житомирского облсовета. В его структуру входит 9 отделений.

На создание перинатального центра потрачено 16 млн 174 тыс. грн, из которых 10,5 млн – средства государственного бюджета. Фонд Виктора Пинчука приобрел для учреждения оборудование на сумму 2 млн 174 тыс. грн.

В центре будут принимать 30% всех родов в области, почти каждая третья беременная женщина Житомирской области будет консультироваться здесь во время беременности.

В июне этого года отдел оборонного сотрудничества Посольства США в Украине передал центру автомобиль «скорой помощи» и 5 микроавтобусов, которые будут переоборудованы в «скорые».