Американского мальчика покусала медсестра

Родители трехлетнего мальчика из Индианаполиса, столицы американского штата Индиана, заявили, что больничная лаборантка укусила его за плечо, когда брала у него кровь на анализ. Об этом в четверг пишет Associated Press.

21 сентября Фэйт Бантин отвела своего сына Виктора в больницу St. Vincent, чтобы ему сделали анализ крови. Беспокойство женщины вызвали недавние отзывы поставляемых в США игрушек с повышенным содержанием свинца.

Бантин утверждает, что лаборантка прикоснулась ртом к плечу Виктора. В ответ на недоуменный взгляд матери сотрудница больницы улыбнулась и сказала: "Это просто игра, мальчик не пострадал".

Вернувшись домой, Бантин обнаружила следы от зубов на левом плече Виктора. Отец отвез его обратно в больницу, где мальчику прописали антибиотики.

Узнав о случившемся, администрация больницы уволила лаборантку и в настоящее время проверяет работу других сотрудников лаборатории, занимающейся анализами крови.

Лента.ру